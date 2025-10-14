60 Fahrräder aus Lager gestohlen - 100.000 Euro Schaden

Dutzende Fahrräder und Fahrrad-Akkus in einem Wert von rund 100.000 Euro haben Diebe aus dem Lager eines Fahrradlieferanten in Stuttgart gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen vermuten die Ermittler, dass die Unbekannten die Räder durch ein Fenster nach draußen gehoben haben. Durch dasselbe Fenster gelangten die Diebe zuvor in den Lagerraum, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt seien so über das Wochenende 40 Pedelecs, 20 Fahrräder und 30 Pedelec-Akkus gestohlen worden. Wie die Diebe ihre Beute wegschafften, ist unklar. Es sei gut möglich, dass sie dies auf ein Fahrzeug verladen haben, sagte eine Sprecherin. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.