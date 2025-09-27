E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Tübingen lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige war Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf einer Kreisstraße bei Rottenburg am Neckar unterwegs und wollte nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Dabei habe er das entgegenkommende Auto übersehen. Er wurde von dem Wagen erfasst - und dann in ein Krankenhaus gebracht.

