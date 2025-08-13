Logo all-in.de
Powerbank soll Brand in Hotel ausgelöst haben

Schock in einem Hotel in Metzingen: Am Abend bricht in einem Raum ein Feuer aus, die Gäste müssen das Gebäude verlassen. Das Feuer hat Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Hotelgäste mussten wegen des Feuers das Gebäude verlassen. (Symbolbild)
    Die Hotelgäste mussten wegen des Feuers das Gebäude verlassen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Im Zimmer eines Hotels in Metzingen im Kreis Reutlingen ist ein Feuer ausgebrochen und hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Ein technischer Defekt an einer eingesteckten Powerbank löste nach ersten Ermittlungen das Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach auf das Inventar über. Die Hotelgäste hatten den Angaben zufolge das Gebäude am Dienstagabend rechtzeitig verlassen können. Verletzt wurde niemand. Das betroffene Stockwerk blieb vorerst unbewohnbar - die hier untergebrachten Gäste konnten aber in andere Zimmer des Hotels umziehen.

