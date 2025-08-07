Logo all-in.de
Kreis Reutlingen: Dreijähriger bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt

Kreis Reutlingen

Dreijähriger bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt

Beim Einparken übersieht eine Autofahrerin ein drei Jahre altes Kind. Der Notarzt und ein Rettungshubschrauber sind daraufhin im Einsatz.
    Der Rettungsdienst war mit Notarzt und Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)
    Der Rettungsdienst war mit Notarzt und Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein dreijähriger Junge ist bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 59 Jahre alte Autofahrerin das Kind beim Einparken übersehen. Sie erfasste den Jungen mit ihrem Wagen und der Dreijährige stürzte zu Boden.

    Der Rettungsdienst war mit Notarzt und Hubschrauber im Einsatz. Die Verkehrspolizei ermittelt nun zum Unfallhergang und zu einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht.

