Mann zückt Messer bei Streit

Bei einem Streit in einer Kleingartenanlage in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Mann ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten damit bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, ist bislang unklar, warum die 36 und 56 Jahre alten Männer am Samstagmorgen aneinandergerieten. Der Ältere habe das Messer gezückt. Daraufhin rangelten die beiden laut der Mitteilung und wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei beendete den Streit und ermittelt nun zu dem Vorfall.

