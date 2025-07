Einjähriges Kind schließt sich im Auto ein - Polizei hilft

Ein einjähriges Kind hat sich selbst in einem Auto eingeschlossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Junge hielt den Schlüsselbund in der Hand und verriegelte damit das in Backnang (Rems-Murr-Kreis) abgestellte Fahrzeug, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Das Kleinkind habe den Schlüssel auf den Boden fallen lassen und sei nicht mehr herangekommen. Es saß den Angaben zufolge angeschnallt in einer Kinderschale.

Die Mutter, die vor verschlossenen Türen stand, habe die Polizei gerufen. Sie habe die Tür nicht mehr öffnen können und auch keinen Ersatzschlüssel gehabt. Die hinzugerufenen Beamten schlugen die Scheibe des Autos ein und befreiten das Kind. Der Junge habe wohlbehalten der Mutter zurückgegeben werden können, hieß es in einer Mitteilung.