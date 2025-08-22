Polizei erwischt fünf mutmaßliche Fahrraddiebe

Die Polizei hat in Karlsruhe fünf mutmaßliche Fahrrad-Diebe erwischt und ist dabei auch auf das Lager für deren Diebesgut gestoßen. Zunächst hatten unbekannte Täter ein E-Bike gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer konnte dieses demnach mittels einer eingebauten technischen Vorrichtung in der Karlsruher Oststadt orten.

Die alarmierte Polizei machte sich auf den Weg. Dort trafen die Beamten den Angaben nach auf zwei 26-Jährige, einen 36-Jährigen sowie einen Mann und eine Frau im Alter von 42 Jahren. Die genaue Tatbeteiligung müsse noch geklärt werden. Im Garten und im Haus entdeckten die Polizisten demnach E-Bikes, E-Scooter, Fahrräder und Fahrradzubehör – und das am Donnerstag gestohlene E-Bike. Das mutmaßliche Diebesgut im geschätzten Wert von 6.000 Euro wurde sichergestellt.