Mann verletzt Polizistin und rast davon

Ein Mann soll in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) eine Polizistin bei der Flucht aus seiner Wohnung verletzt und sich anschließend ans Steuer seines Autos gesetzt haben. Die Beamten waren zur Wohnung des 37-Jährigen gefahren, weil er sich in einem psychischen und selbstgefährdenden Ausnahmezustand befunden haben soll, wie es in einer Mitteilung hieß.

Als der Mann in seinen Wagen gelangte, fuhr er mit offener Tür los und touchierte dabei auch einen Streifenwagen. Auf seiner Irrfahrt am Vormittag prallte er ersten Erkenntnissen zufolge gegen weitere Fahrzeuge. Anschließend fuhr der 37-Jährige auf das Betriebsgelände eines Reisemobilherstellers und durchbrach dort mehrere Zäune.

Mehrere Gramm synthetischer Drogen dabei

Ein couragierter Arbeiter einer angrenzenden Firma blockierte mit einem Radlader die Ausfahrt vom Gelände. Daraufhin fuhr der 37-Jährige gegen eine Gebäudewand, wo seine Fahrt endete. Der Mann habe offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln gestanden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. In seinen Taschen fanden die Beamten außerdem mehrere Gramm synthetischer Drogen. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht.

Der Schaden konnte bisher nicht abschließend beurteilt werden, wurde allerdings auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.