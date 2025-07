Frauenhandball-Meister Ludwigsburg droht Punktabzug

Dem finanziell in große Schwierigkeiten geratenen Frauenhandball-Meister HB Ludwigsburg droht in der kommenden Bundesliga-Saison ein hoher Punktabzug. Wie die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) mitteilte, würde die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens «gemäß §8b der Satzung des Ligaverbandes einen Abzug von acht Pluspunkten am Ende der Hauptrunde nach sich ziehen».

Die HB Ludwigsburg GmbH & Co. KG, unter deren Dach die Profiabteilung des besten deutschen Teams betrieben wird, hatte am Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Der Spielbetrieb beim mehrmaligen deutschen Meister laufe zunächst aber unverändert weiter, teilte der Verein mit.

Dieser Antrag allein habe noch keine sportlichen Konsequenzen, erklärte die HBF weiter. Sollte ein Insolvenzverfahren abgewendet werden, würde sich sportlich nichts ändern. Erst die Eröffnung würde zum Punktabzug führen, das Team würde aber nicht disqualifiziert werden.

Fehlende Sponsoren bringen Verein ins Schlingern

«Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, aber die Saisonvorbereitung läuft planmäßig. Unser Ziel ist es, Voraussetzungen für eine Fortführung des Handballstandorts Ludwigsburg zu schaffen», wurde der vorläufige Insolvenzverwalter Holger Leichtle in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Nach Angaben von Ludwigsburgs Geschäftsführer Sebastian Götz waren Verhandlungen mit Sponsoren gescheitert, das hatte zu den finanziellen Problemen und schließlich zum Insolvenzantrag geführt. «In den letzten Wochen befanden wir uns in sehr aussichtsreichen Verhandlungen, deren plötzliche Absage uns die wirtschaftliche Grundlage nahm», sagte Götz.

Der Club hatte bis 2024 unter dem Namen SG BBM Bietigheim große Erfolge gefeiert und war erst im Vorjahr nach Ludwigsburg umgezogen. In der vergangenen Spielzeit wurde er unter dem neuen Namen Meister und Pokalsieger.