Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Inklusion: Bilanz: Immer mehr inklusiv beschulte Kinder

Inklusion

Bilanz: Immer mehr inklusiv beschulte Kinder

Immer mehr Kinder mit Einschränkungen besuchen Regelschulen und werden dort gefördert. Im neuen Schuljahr sind es rund 400 mehr als zuvor – ein Trend, der seit Jahren anhält.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehr Schülerinnen und Schüler werden inklusiv beschult. (Archivbild)
    Mehr Schülerinnen und Schüler werden inklusiv beschult. (Archivbild) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

    Die Zahl von Kindern mit einer Einschränkung oder Behinderung, die auf einer Regelschule speziell gefördert werden, steigt nach Angaben des Statistischen Landesamtes kontinuierlich an. Im Schuljahr 2024/2025 seien insgesamt gut 9.500 Schülerinnen und Schüler im Land inklusiv beschult worden, rund 400 mehr als im Vorjahr.

    Das sonderpädagogische Bildungsangebot jenseits der sogenannten Förderschulen gibt es seit zehn Jahren. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Schüler, die mit der speziellen Förderung eine Regelschule besuchten, den Angaben zufolge um fast 50 Prozent. Inklusive Beschulung bedeutet, dass Kinder mit und ohne Behinderung auf einer Regelschule gemeinsam lernen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden