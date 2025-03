Diesen außergewöhnlichen Drive-in gibt es in Baden-Württemberg

Die meisten werden das Konzept eines Drive-ins kennen: ohne viel Aufwand eine schnelle Mahlzeit wie Burger und Pommes vom Auto aus bestellen. Auch in Baden-Württemberg keine neue Erfindung, aber dort gibt es einen eher außergewöhnlichen Drive-in, der aktuell in den Sozialen Medien für Aufsehen sorgt.

In Baden-Württemberg gibt es den Leberkäs‘ aus dem Drive-in

Seit November 2020 bietet der Metzgerei-Besitzer Franz Weinbuch den Leberkäs-Drive-in in Öpfingen bei Ulm an. Die Idee sei dem Besitzer schon Jahre zuvor gekommen, wie er kurz nach der Eröffnung der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Umsetzung sei aber während der damaligen Corona-Pandemie genau zur richtigen Zeit gekommen. Sein Vorbild? Die großen Fast-Food-Ketten aus den USA. Und genau so funktioniert es auch. „Die Leute können her fahren, ihren Leberkäs‘ quasi kontaktlos holen und gleich weiterfahren“, so Weinbuch.

In den Sozialen Medien sorgt der Leberkäs-Drive-in für viel Aufsehen

Die etwas andere Art des Drive-ins lockt nicht nur Leberkäs-Liebhaber und Hungrige an, sondern auch Neugierige. Die Influencerin valerialescret veröffentlichte erst kürzlich ihren Besuch bei der „Weltneuheit“ in Öpfingen, wie sie es betitelt. Auf Instagram erreichte das Video über 40.000 Gefällt-mir-Angaben und über 960 Kommentare. Viele Nutzerinnen und Nutzer sind in der Kommentarspalte begeistert über das Konzept aus Baden-Württemberg.

„Bitte auch bundesweit aufbauen“, heißt es beispielsweise oder „Ich will auch sowas bei uns in der Gegend“ und „Wie cool ist das denn?“ daneben ein Emoji mit Herzen als Augen.

Leberkäs-Drive-in in Öpfingen: der erste weltweit?

Doch manche Nutzerinnen und Nutzer scheinen sich über die Betitelung des „Der erste Leberkäs Drive-In weltweit“ zu wundern. So schreiben manche in den Kommentaren: „Den gibt’s bei uns in Holzkirchen schon lange. Nicht der erste weltweit“, „Gibt‘s in Österreich schon seit 15 Jahren“ oder „Gibt’s in Villingendorf seit 10 Jahren“.

Auch in Kempten im Allgäu gab es bereits einen Leberkäs-Drive-in. Er eröffnete fast zwei Monate früher.

Einen Leberkäsesemmel-Drive-in gab es auch im Allgäu

Der Drive-in für den Leberkäs‘ in Öpfingen ist wohl nicht der erste gewesen, schon ein paar Monate zuvor, im September 2020, eröffnete in Kempten im Allgäu zwischenzeitlich ein Leberkäs-Drive-in. Der Gastronom Robert Baatz bot seinen Kundinnen und Kunden beim „Leberkäs Bäck“ Brotzeit und Essen zum Mitnehmen über das Fenster an. Doch der „Leberkäs Bäck“ ist laut Internet nicht mehr in Betrieb.

Der Gastronom Robert Baatz bot 2020 einen Leberkäs-Drive-In in Kempten an. Neben Leberkäs' gab es auch viele andere Gerichte wie Schnitzel oder Kässpatzen. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

