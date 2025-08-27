14 Leichtverletzte nach Busunfall bei Stuttgart

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind in Leinfelden-Echterdingen südlich von Stuttgart 14 Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog der Fahrer des Busses auf die Bundesstraße 27b ein und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Der Bus mit 30 Fahrgästen kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Auto.

«Der Bus kam daraufhin quer über beide Fahrstreifen stehend zum Stillstand», berichtete die Polizei. 13 Fahrgäste des Busses im Alter zwischen 21 und 64 Jahren und der 31-jährige Autofahrer erlitten Verletzungen.

Drei Fahrgäste wurden nach dem Unfall im Kreis Esslingen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 40.000 Euro geschätzt. Wieso der Busfahrer mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb zunächst offen.