Gasaustritt auf Dorffest - Acht Verletzte

Auf dem Dorffest im Herrenberger Stadtteil Haslach (Landkreis Böblingen) sind bei einem Gasaustritt acht Menschen verletzt worden. Einer davon wurde per Rettungshubschrauber abtransportiert, sagte ein Polizeisprecher. Das Kohlenstoffmonoxid sei ersten Erkenntnissen zufolge am Mittag in einem Backhaus ausgetreten. Insgesamt vier Verletzte kamen ins Krankenhaus, die übrigen konnten vor Ort behandelt werden. Das Dorffest wurde nach kurzer Unterbrechung wieder fortgesetzt.

