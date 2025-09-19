Logo all-in.de
Hoher Schaden: Opferstöcke in Basilika Birnau aufgebrochen

Hoher Schaden

Opferstöcke in Basilika Birnau aufgebrochen

Unbekannte brechen in die Basilika Birnau ein. Sie stehlen über Tausend Euro. Doch der angerichtete Schaden ist deutlich höher.
    Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Unbekannte haben in der Basilika Birnau am Bodensee mehrere Opferstöcke aufgebrochen. Dabei richteten sie einen Schaden von mehr als 50.000 Euro an, wie die Polizei mitteilte. Außerdem stahlen sie einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

    In der Nacht auf Freitag brachen sie demnach die Eingangstür und weitere Holztüren mit Gewalt auf. Dann machten sie sich an den Opferstöcken zu schaffen. Die Polizei ermittelt nun nach den unbekannten Tätern.

