Weltrekordversuch am Bodensee! Heilbronner läuft mit Baumstamm durch drei Länder

Seit Donnerstagmorgen läuft am Bodensee ein Weltrekordversuch. Der 40-jährige Extremläufer Mehmet „Mamo“ Topyürek aus Heilbronn versucht den Bodensee zu Fuß zu umrunden - dabei trägt der Baden-Württemberger allerdings über die gesamte Distanz einen Baumstamm auf den Schultern.

Weltrekord am Bodensee: Start des Baumstamm-Laufes in Lindau

Der Weltrekordversuch startete am Donnerstagmorgen in Lindau. Bereits einige Zeit später befand sich der 40-jährige Extremsportler Topyürek schon in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz - von hier wird der Baden-Württemberger zunächst durch die Schweiz laufen. Nach eigenen Angaben will der Ausdauerathlet allein am Donnerstag rund 100 Kilometer zurücklegen.

260 Kilometer um den Bodensee mit über 20-KG-Baumstamm

Der Baumstamm, mit dem der 40-Jährige unterwegs ist, wiegt über 20 Kilogramm und ist an einer Seite mit einer Lasche versehen, damit lässt sich der Holzklotz deutlich einfacher tragen. Wie lange der Heilbronner für die Bodensee-Umrundung mit Baumstamm brauchen wird, ist bisher nicht klar. Insgesamt beträgt die Strecke rund 260 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Bereits im Vorfeld hatte Topyürek die Strecke einmal mit dem Fahrrad absolviert.

Topyürek ist bereits Ultramarathon mit Baumstamm gelaufen

Bereits vor seiner Bodensee-Umrundung hat Topyürek Schlagzeilen mit seinen Baumstamm-Läufen gemacht. Unter anderem schaffte er einen Marathon in unter sechs Stunden. Anschließend folgten „Bike and Run“ und „Swim and Run“-Wettbewerbe mit Baumstamm sowie ein Ultramarathon mit Baumstamm. Die Idee der Baumstammläufe verfolgt der heute 40-Jährige bereits seit 2015.

Bodensee: Weitere Rekorde

Der Bodensee ist einer der größten Binnenseen in Europa. Rund um den Bodensee führt der sogenannte Bodenseeradweg mit einer Strecke von über 260 Kilometern. Beliebt bei Rekordathleten ist auch das Durchschwimmen des Bodensees von Bregenz nach Bodman, bzw. von Bodman nach Bregenz. Die rund 64 Kilometer Distanz schafften die schnellsten Schwimmer in einer Zeit von deutlich unter 21 Stunden.