Mutmaßlicher Fahrraddieb tischt kuriose Geschichte auf

Ein Mann ist mit einem abgeschlossenen Fahrrad durch Heidelberg gelaufen und hat der Polizei eine kuriose Geschichte aufgetischt. Der 44-Jährige hatte das Mountainbike unter seinem Arm getragen und war dann von der Polizei angehalten worden, wie es in einer Polizeimitteilung hieß.

Er behauptete demnach, dass er das Fahrrad von einem Bekannten gekauft habe, der allerdings den Schlüssel nicht mehr finden könne. Deshalb habe der Bekannte das Rad billig abgeben. Der Verdächtige konnte allerdings werden den Namen des Bekannten noch einen Kontakt nennen, um die Geschichte verifizieren zu lassen. Das Fahrrad wurde nach der Kontrolle am Mittwoch sichergestellt. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.