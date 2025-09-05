Logo all-in.de
Heidelberg: Bundesstraße wegen Dachstuhlbrand gesperrt

Heidelberg

Bundesstraße wegen Dachstuhlbrand gesperrt

Ein Dachstuhlbrand sorgt für Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr bekämpft seit dem Mittag die Flammen.
    Wegen eines Dachstuhlbrands ist die B37 gesperrt (Symbolbild)
    Wegen eines Dachstuhlbrands ist die B37 gesperrt (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wegen eines Dachstuhlbrands ist die Bundesstraße 37 im Heidelberger Stadtteil Schlierbach voll gesperrt worden. Der Brand brach am Mittag aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen keine. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt.

    Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs habe es ein Gewitter über der Region gegeben. Die Möglichkeit eines Blitzeinschlags als Brandursache werde derzeit geprüft.

