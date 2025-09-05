Bundesstraße wegen Dachstuhlbrand gesperrt

Wegen eines Dachstuhlbrands ist die Bundesstraße 37 im Heidelberger Stadtteil Schlierbach voll gesperrt worden. Der Brand brach am Mittag aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen keine. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs habe es ein Gewitter über der Region gegeben. Die Möglichkeit eines Blitzeinschlags als Brandursache werde derzeit geprüft.