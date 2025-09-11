Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Hauptbahnhof: Zugumleitungen und Ersatzverkehr wegen Defekt in Heidelberg

Hauptbahnhof

Zugumleitungen und Ersatzverkehr wegen Defekt in Heidelberg

An einem Stellwerk kommt es am Vormittag zu einem technischen Defekt. Die Züge werden teilweise umgeleitet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Heidelberger Hauptbahnhof war am Vormittag nicht befahrbar. (Symbolbild)
    Der Heidelberger Hauptbahnhof war am Vormittag nicht befahrbar. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Wegen eines technischen Defekts an einem Stellwerk ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu Umleitungen von Zügen und Ersatzverkehr gekommen. Der technische Defekt war am Vormittag gemeldet worden, wie ein Bahnsprecher sagte. Mittlerweile sei der Schaden behoben. Der Zugverkehr laufe langsam wieder an.

    Zuvor war der Verkehr zeitweise unterbrochen gewesen. Regionalzüge stoppten vorzeitig. Passagiere mussten auf einen Ersatzverkehr umsteigen. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden