Hand-Operation: Nationalspieler Hanne fehlt Göppingen

Nach seiner Verletzung im Training muss sich Martin Hanne einer Operation unterziehen. Der Neuzugang wird den Göppinger Handballern erst mal nicht zur Verfügung stehen.
Von dpa
    Martin Hanne steht Frisch Auf Göppingen verletzungsbedingt vorerst nicht zur Verfügung. Foto: Tom Weller/dpa

    Bitterer Einstand für Handball-Nationalspieler Martin Hanne bei Frisch Auf Göppingen: Der Neuzugang muss an der Hand operiert werden und wird in den kommenden Wochen fehlen, wie der schwäbische Bundesligist mitteilte. Hanne hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche im Training zugezogen. Der 24-Jährige verpasste deshalb schon den Saisonauftakt bei GWD Minden (28:28) am Sonntag.

    Hanne war im Sommer von der TSV Hannover-Burgdorf nach Göppingen gewechselt. Anfang 2024 hatte der Rückraumspieler im Nationalteam debütiert und mit der deutschen Auswahl bei der Heim-EM den vierten Platz belegt.

