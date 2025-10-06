Logo all-in.de
Handball-Bundesliga: Erneuter Kreuzbandriss bei Stuttgarts Truchanovičius

Handball-Bundesliga

Erneuter Kreuzbandriss bei Stuttgarts Truchanovičius

Schock für Jonas Truchanovičius vom TVB Stuttgart: Der 32-Jährige hat sich zum wiederholten Mal schwer am Knie verletzt und wird lange fehlen.
    Der TVB Stuttgart muss lange auf den verletzten Jonas Truchanovičius verzichten. (Archivbild)
    Der TVB Stuttgart muss lange auf den verletzten Jonas Truchanovičius verzichten. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

    Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss monatelang auf Jonas Truchanovičius verzichten. Der litauische Rückraumspieler hat bei der 29:31-Niederlage gegen die MT Melsungen am Sonntag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, wie die Schwaben mitteilten.

    Truchanovičius hatte in seiner Karriere bereits mehrfach mit Knieproblemen zu kämpfen und sich im September 2023 schon einmal dieselbe Verletzung zugezogen. «Diese Nachricht trifft uns alle hart», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Die Diagnose sei «unglaublich bitter». Der 32-Jährige sei sportlich und menschlich ein wichtiger Teil des Teams.

