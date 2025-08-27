Junger Mann greift 17-Jährige an - Zeuginnen stoppen ihn

Ein 21-Jähriger soll in Karlsruhe eine 17 Jahre alte Bekannte auf offener Straße angegriffen haben. Der junge Mann steht im Verdacht, die Jugendliche am frühen Dienstagmorgen an den Haaren zu Boden gerissen und mehrfach gegen Kopf und Körper getreten zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zwei Zeuginnen verhinderten demnach Schlimmeres. Zuvor war ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit zwischen den beiden ausgebrochen und der 21-Jährige soll die wegrennende Geschädigte dann verfolgt haben.

Die 17-Jährige kam nach dem Angriff vorsorglich ins Krankenhaus, wurde aber nicht schwer verletzt. Auch der Verdächtige wurde wegen einer Schürfwunde in einer Klinik behandelt. Dort soll er Einsatzkräfte beleidigt, bedroht und bespuckt haben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann.