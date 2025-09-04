Arbeiter stirbt nach Unfall an Poliermaschine

Ein Arbeiter ist bei einem Unfall in einer Metallfirma in Gutach (Ortenaukreis) gestorben. Der 55-Jährige hatte Arbeiten an einer industriellen Poliermaschine ausgeführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Dazu habe er ein Metallstück in die Poliermaschine eingeführt. Durch bislang unbekannte Ursache löste sich das Metallstück jedoch während des Vorgangs und traf den Arbeiter. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Ein Fremdschulden bei dem Unfall am Mittwoch sei nach bisherigen Ermittlungen nicht erkennbar.

