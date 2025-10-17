Autofahrer flieht mehrfach vor Polizeikontrolle

Ein Autofahrer ist in Baden gleich dreimal vor der Polizei geflohen. Die Bundespolizei wollte das Auto des Mannes am Grenzübergang Kehl-Europabrücke am Donnerstagabend kontrollieren, wie die Beamten mitteilten. Der Mann durchbrach die Grenzkontrolle und floh.

Schließlich entdeckte die Polizei das Auto im Stadtgebiet Kehl und wollte das Auto erneut kontrollieren. Der Fahrer ergriff wieder die Flucht, kollidierte jedoch mit zwei geparkten Fahrzeugen. Anschließend flohen er und sein Mitfahrer zu Fuß.

Der 25-Jährige wurde von der Polizei gefasst. Aufgrund der Fluchtgefahr wurden ihm Handschellen angelegt. Seinem Mitfahrer gelang zwar die Flucht, jedoch verlor er dabei seinen Ausweis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholpegel von 1,6 Promille beim Fahrer. Außerdem besitzt er keine Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Missachtung des Haltegebots von Polizeibeamten und Nichtunterziehung der Grenzkontrolle eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.