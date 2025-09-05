Logo all-in.de
Toter an Gleisen: Polizei schließt Gewaltverbrechen aus

Eine Bahnstrecke bei Offenburg war nach einem Leichenfund stundenlang gesperrt. Was die Polizei nach der Obduktion über die Todesursache und den Ablauf mitteilt.
    Nach dem Fund einer Leiche an einer Bahnstrecke in Baden gibt es mehr Klarheit. (Archivbild)
    Nach dem Fund einer Leiche an einer Bahnstrecke in Baden gibt es mehr Klarheit. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Die Leiche eines Mannes wird an einer Bahnstrecke nördlich von Offenburg gefunden - nach der Obduktion ist nun klar, dass der 43 -Jährige mit einem Zug zusammenprallte und an seinen Verletzungen starb. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nicht, wie die Polizei mitteilte.

    Nach dem Fund des Toten bei Appenweier im Ortenaukreis wurde die Bahnstrecke am Mittwoch stundenlang gesperrt. Die Strecke verbindet die Ortenauregion mit der ostfranzösischen Metropole Straßburg. Ein französischer TGV-Hochgeschwindigkeitszug wurde nach Angaben der Deutschen Bahn über Forbach bei Saarbrücken umgeleitet.

    Details zu dem Unfallopfer wurden von den Ermittlern nicht mitgeteilt. Ein Mitarbeiter der Bahn hatte den Rettungsdienst wegen der Leiche alarmiert. Zunächst war unklar gewesen, woran der - inzwischen identifizierte - Mann gestorben war.

