Glücksspiel: Stuttgarter räumt beim Eurojackpot 1,2 Millionen Euro ab

Stuttgarter räumt beim Eurojackpot 1,2 Millionen Euro ab

Für einen Mann aus Stuttgart nimmt die Eurojackpot-Ziehung einen glücklichen Ausgang. Auch im Landkreis Reutlingen gibt es Grund zur Freude.
Von dpa
    Ein Stuttgarter hat 1,2 Millionen Euro gewonnen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Das darf gefeiert werden: Ein Stuttgarter ist nach der Eurojackpot-Ziehung am Freitag ein Millionär. Knapp 1,2 Millionen Euro hat er beim Glücksspiel abgeräumt, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Demnach hatte der Glückspilz fünf Zahlen und die Eurozahl richtig getippt. Im Landkreis Reutlingen darf sich ein zweiter Lottospieler über einen hohen Gewinn freuen: Er erhält etwas mehr als 112.000 Euro.

