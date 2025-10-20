Logo all-in.de
Glücksspiel: Mann aus dem Bodenseekreis ist jetzt Lotto-Millionär

Glücksspiel

Mann aus dem Bodenseekreis ist jetzt Lotto-Millionär

Die Zahl der Millionäre in Baden-Württemberg wächst: Ein Mann aus dem Bodenseekreis hat im Lotto gewonnen – und er ist nicht der einzige Glückspilz im Land in diesem Monat.
    Ein Lottospieler aus dem Bodenseekreis ist jetzt um eine Million Euro reicher. (Symbolbild)
    Ein Lottospieler aus dem Bodenseekreis ist jetzt um eine Million Euro reicher. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Exakt eine Million Euro hat ein Mann aus dem Bodenseekreis beim Lottospielen gewonnen. Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, ist der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zufolge bereits bekannt. Der Glückspilz hat demnach seine Tipps online abgegeben.

    Der Mann hat bei der sogenannten Zusatzlotterie Sieger-Chance der Glücksspirale mitgespielt und bei der Ziehung am Samstag abgeräumt. Laut Toto-Lotto GmbH ist er bereits der vierte Millionengewinner in Baden-Württemberg im Oktober.

