Bundespolizei stockt am Wochenende in Bahnhöfen auf

An den Hauptbahnhöfen Heidelberg und Stuttgart sind von Freitag bis Sonntag mehr Bundespolizisten unterwegs. Es geht um die Prävention gegen Gewaltdelikte, wie die Bundespolizeidirektion Stuttgart auf Anfrage mitteilte.

Bundesweit werde die Präsenz an 36 Bahnhöfen erhöht. Die Zahl und Intensität der Gewaltdelikte an Bahnanlagen sei weiterhin hoch, erklärte das Bundespolizeipräsidium in einer Mitteilung. Häufig würden Messer und andere gefährliche Gegenstände eingesetzt.

Die Maßnahmen am Wochenende seien eng mit den Polizeien der Länder und der DB AG abgestimmt. Welche konkreten Maßnahmen anfallen, blieb allerdings unklar.