Nach Krawallen bei Eintracht-Spiel: Bewährungsstrafe für Fan

Fast zwei Jahre nach den schweren Ausschreitungen beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart ist einer der gewalttätigen Frankfurter Fans zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. «Ich nehme es ihnen ab, dass es eine Ausnahmesituation war, die nicht mehr vorkommen wird», sagte die Richterin im Frankfurter Amtsgericht zu dem geständigen, nicht vorbestraften 58-Jährigen. Als Bewährungsauflage muss der gut verdienende Unternehmer 3.000 Euro an einen Verein zahlen, der beim Einsatz verletzte Ordnungskräfte unterstützt.

Verurteilt wurde er wegen besonders schwerem Landfriedensbruch, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Wegen seiner enormen Alkoholisierung von mindestens 2,37 Promille nahm das Gericht eine verminderte Schuldfähigkeit an. Das Urteil ist rechtskräftig. Nach eigenen Angaben hatte der Mann von der Eintracht zudem ein über einjähriges Stadionverbot erhalten.

Videos zeigen Taten

Auf in der Verhandlung abgespielten Videos war unter anderem zu sehen, wie er am Abend des 25. November 2023 im Frankfurter Stadion in Kopfhöhe nach Polizisten trat und eine schwere Mülltonne nach den Beamten warf. Verletzt wurde niemand. Er selbst führte sein Verhalten auf einen ungewohnt hohen Alkoholkonsum an diesem Tag zurück.

Insgesamt waren bei den Ausschreitungen vor Spielanpfiff über 100 Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 71.000 Euro.

