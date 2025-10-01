Wasserentnahmeverbot im Enzkreis vorzeitig aufgehoben

Das seit Ende Juli geltende Wasserentnahmeverbot aus oberirdischen Gewässern im Enzkreis ist vorzeitig aufgehoben worden. Durch Regen und gesunkene Temperaturen hat sich der Wasserstand im Kreis stabilisiert, wie das Landratsamt Enzkreis mitteilte.

Im Sommer führten die Behörden das Verbot ein, um negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere durch die niedrigen Wasserstände zu vermeiden. Diese Gefahr bestehe demnach jetzt nicht mehr. Die Bürger können nun in geringen Mengen wieder Wasser entnehmen.