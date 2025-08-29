Logo all-in.de
Gaffer: Angehörige erfahren von Todesfall durch Internetvideos

Angehörige erfahren von Todesfall durch Internetvideos

Nach einem Todesfall auf einer Bahnstrecke im Ortenaukreis landen Videos im Internet. «Pietätlos», kritisiert die Polizei.
    Reisende in der Bahn haben den Polizeieinsatz gefilmt und ins Netz gestellt. (Symbolbild)
    Reisende in der Bahn haben den Polizeieinsatz gefilmt und ins Netz gestellt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Die Polizei kritisiert Videos von einem Rettungseinsatz im Internet, durch die Angehörige vom Tod eines Familienmitglieds erfahren mussten - noch bevor die Polizei die Todesnachricht habe überbringen können. Das sei «pietätlos», sagte ein Polizeisprecher.

    Auf einer Bahnstrecke im Ortenaukreis sei es am Donnerstag zu einem Todesfall gekommen. Reisende hätten dann aus dem Zug heraus Videos von dem Einsatz auf der Strecke zwischen Gengenbach und Offenburg aufgenommen und ins Internet gestellt. In einem Video sei der Einsatz mit zahlreichen Fahrzeugen in der Ferne zu sehen gewesen. Andere Videos waren bereits gelöscht, ehe die Polizei diese sichern konnte.

