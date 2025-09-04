Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Torreiches Testspiel: Hoffenheim besiegt den KSC

Fußball

Torreiches Testspiel: Hoffenheim besiegt den KSC

Die TSG misst sich in der Länderspielpause mit dem badischen Rivalen aus Karlsruhe. Sechs Tore fallen - am Ende jubelt der Bundesligist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sieg im Testspiel für die TSG und ihren Trainer Christian Ilzer. (Archivbild)
    Sieg im Testspiel für die TSG und ihren Trainer Christian Ilzer. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

    Die TSG 1899 Hoffenheim und der Karlsruher SC haben sich in der Länderspiel-Pause ein torreiches Testspiel-Duell geliefert. Der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau behielt letztlich mit 4:2 die Oberhand.

    Paul Hennrich (11. Minute), Tim Lemperle (40.), Precious Benjamin (81.) und Ihlas Bebou (89.) trafen im Dietmar-Hopp-Stadion für die Hoffenheimer. Die Tore für den Zweitligisten aus Karlsruhe erzielten Marvin Wanitzek (20.) und Niklas Behr (54.). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

    Die TSG ist mit drei von sechs möglichen Punkten in die neue Bundesliga-Saison gestartet, gewann erst überraschend in Leverkusen (2:1) und verlor dann gegen Frankfurt (1:3). Der KSC ist nach vier Zweitliga-Spieltagen noch ungeschlagen und mit acht Punkten Tabellenvierter.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden