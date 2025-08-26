Logo all-in.de
Fußball: Titelverteidiger VfB steigt in Braunschweig in DFB-Pokal ein

Fußball

Titelverteidiger VfB steigt in Braunschweig in DFB-Pokal ein

Auch für den VfB Stuttgart beginnt die neue Pokal-Saison. Die Schwaben müssen in ihrer Erstrunden-Partie beim Zweitligisten defensiv improvisieren.
Von dpa
    Großer Erfolg in Berlin: Im Mai gewannen der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß den DFB-Pokal. (Archivbild)
    Großer Erfolg in Berlin: Im Mai gewannen der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß den DFB-Pokal. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

    Mit etwas Verspätung beginnt auch für Titelverteidiger VfB Stuttgart die neue Saison im DFB-Pokal. Der schwäbische Fußball-Bundesligist tritt am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) zum Erstrunden-Duell bei Eintracht Braunschweig an. Die Schwaben müssen gegen den Zweitligisten mit einer Not-Abwehr auskommen. Gleich drei Innenverteidiger, darunter der defensive Anführer Jeff Chabot, fallen für die Partie in Niedersachsen aus.

    Während der Großteil der anderen Mannschaften schon vor eineinhalb Wochen im Pokal gefordert war, traten die Stuttgarter im Supercup noch gegen den FC Bayern an. Die Münchner starten sogar noch einen Tag später als der VfB in die Pokal-Spielzeit - am Mittwoch beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

