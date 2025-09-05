Nach Unwetter: Freiburg feiert klaren Sieg gegen Luzern

Erst ein Unwetter, dann drei Tore in fünf Minuten: Der SC Freiburg hat sich im Testspiel gegen den FC Luzern mit 4:2 (0:1) durchgesetzt. Junior Adamu (60. Minute), Niklas Beste (62.), Patrick Osterhage (65.) und Maximilian Philipp (75.) trafen für den badischen Fußball-Bundesligisten.

Sinan Karweina hatte die Gäste aus der Schweiz in Führung gebracht (20.). Kurz zuvor war die Partie wegen eines Gewitters unterbrochen worden. In der Schlussphase des Spiels, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, gelang Matteo di Giusto (88.) ein weiterer Treffer für Luzern.

In der Bundesliga liegen die Freiburger nach einem Fehlstart und zwei Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. Nach der Länderspielpause trifft das Team von Trainer Julian Schuster am 13. September im Landesduell auf den VfB Stuttgart.