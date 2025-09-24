Freiburg startet mit Derby in Europa-League-Saison

Mit einem länderübergreifenden Nachbarschaftsduell beginnt für den SC Freiburg am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro und RTL+) die neue Europapokal-Saison. Der badische Fußball-Bundesligist trifft zum Auftakt der Europa League auf den Schweizer Meister und Pokalsieger FC Basel. Mit dem Auto braucht man weniger als eine Stunde von Stadt zu Stadt, die Vorfreude in beiden Fanlagern ist entsprechend groß.

Die Freiburger gehen nach zwei Liga-Siegen selbstbewusst in die Partie. Die Gäste aus Basel setzen unter anderem auf einen früheren Profi des FC Bayern München: den 33-jährigen Xherdan Shaqiri. In der Schweizer Liga kam der Routinier in der Vorsaison auf herausragende 18 Tore und 21 Vorlagen.