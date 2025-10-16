VfB-Planspiele um Undav: Hoeneß denkt nicht nur an Wolfsburg

Einen besseren Zeitpunkt für seine Rückkehr hätte Deniz Undav wohl kaum wählen können. Nach dem Ausfall von Torjäger Ermedin Demirovic dürfte der VfB Stuttgart das Comeback seines Fanlieblings und Führungsspielers zum Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg herbeigesehnt haben. «Ich fühle mich so gut wie vor der Verletzung», sagte Undav dem «Kicker» nach seiner rund siebenwöchigen Zwangspause.

Der 29-Jährige scheint bereit, sein Trainer wägt jedoch ab und möchte nichts überstürzen. «Ich muss natürlich schauen, dass er nicht nur durch dieses Spiel kommt, sondern dann auch für die nächsten Wochen zur Verfügung steht», sagte Sebastian Hoeneß.

Im Hinterkopf hat der Coach das straffe Programm: Beginnend mit der Begegnung bei den Niedersachsen stehen bis zur nächsten Länderspielpause sieben Spiele in weniger als vier Wochen an. «Es geht darum, das gut zu steuern», so Hoeneß weiter.

Keine «längerfristige Geschichte» bei Leweling

Zumal die personelle Situation durchaus angespannt ist - trotz der positiven Nachrichten von Undav. Denn mit Ersatzkeeper Stefan Drljaca sowie Torjäger Demirovic und Jamie Leweling stehen drei Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Bei Undavs DFB-Teamkollegen Leweling geht Hoeneß nicht von einer «längerfristigen Geschichte» aus. Den 24-Jährigen plagen Adduktorenprobleme. Er könnte schon in der Europa League in der Partie bei Fenerbahce Istanbul am Donnerstag (18.45 Uhr) wieder einsatzfähig sein.

Um Undav nicht zu überlasten, wird wohl Tiago Tomás von Beginn an gegen seinen Ex-Club im Sturmzentrum ran dürfen - oder etwa doch auf einer anderen Position in der Offensive? «Er wird spielen, seine Flexibilität tut uns enorm gut», erklärte Hoeneß und ergänzte: «Er ist immer in der Lage, Chancen zu kreieren und ist schwierig zu verteidigen.» Dahinter hat Neuzugang Bilal El Khannouss gute Aussichten - auch wenn vieles davon abhängt, wie der marokkanische Fußball-Nationalspieler die Länderspielreise verkraftet hat.

Dünne Personaldecke in der Offensive

Nach dem Rekord-Abgang von Nick Woltemade in Richtung Newcastle United und dem geplatzten Last-Minute-Wechsel von Hyeon-gyu Oh vom KRC Genk zu den Schwaben lastet in der Offensive der Druck auf Demirovic, Undav, Leweling und Tomás. Fallen gleich mehrere dieser Spieler aus - wie jetzt Leweling und Demirovic - wird die Personaldecke schnell dünn.

«Wir hatten gehofft, dass diese Situation bis zum Winter nicht eintritt», sagte Hoeneß. Jetzt müsse man «in Lösungen denken» und «Dinge entwickeln», erklärte der 43-Jährige.

Bei seiner Mannschaft erkennt Hoeneß nach drei Ligasiegen nacheinander indes eine «eher gute Tendenz». Anders sieht es bei Gegner Wolfsburg aus. Der VfL konnte in der Liga nur am ersten Spieltag in Heidenheim gewinnen (3:1). Anschließend folgten zwei Unentschieden und drei Niederlagen. «Wir wollen versuchen, eine vermeintliche Unsicherheit und Instabilität auszunutzen - insbesondere dann, wenn das Spiel auch in unsere Richtung läuft», sagte Hoeneß.