VfB empfängt Gladbach - TSG fordert Eintracht

Nach dem neuerlichen Wechsel-Wirbel um Stürmer Nick Woltemade und der Auslosung der Europa-League-Ligaphase richtet der VfB Stuttgart den Fokus wieder auf die Fußball-Bundesliga. Die Schwaben treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Borussia Mönchengladbach.

Auch zwei weitere baden-württembergische Clubs sind zur gleichen Zeit im Einsatz: Die TSG 1899 Hoffenheim erwartet ein kniffliges Heimspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt, der 1. FC Heidenheim muss nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Wolfsburg bei RB Leipzig ran.

Der SC Freiburg spielt diesmal erst sonntags (19.30 Uhr). Die Breisgauer reisen zu Aufsteiger 1. FC Köln und hoffen auf die ersten Punkte in der neuen Saison.