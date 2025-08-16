Perfekt: Tiago Tomás aus Wolfsburg zurück nach Stuttgart

Die Rückkehr von Stürmer Tiago Tomás zum VfB Stuttgart ist perfekt. Die Schwaben einigten sich mit Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg auf einen Wechsel, wie beide Clubs mitteilten. In Stuttgart unterschrieb der 23 Jahre alte Portugiese einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 und wird am Sonntag erstmals mittrainieren. Sein nächstes Bundesligaspiel wird sein insgesamt 100. werden.

Der Transfer soll den VfB Medienberichten zufolge insgesamt 13 Millionen Euro Ablösesumme kosten. Der DFB-Pokalsieger, der am Samstagabend im Supercup den FC Bayern München empfängt, war noch auf der Suche nach Verstärkungen im Angriff.

Tomás spielte bereits zwischen Januar 2022 und Sommer 2023 für den VfB, damals war er von Sporting Lissabon ausgeliehen. Die Kaufoption über 15 Millionen Euro hatten die Stuttgarter angesichts knapper Kassen 2023 nicht wahrgenommen. Vor zwei Jahren war erst in der Relegation der Klassenverbleib gesichert worden.

Tomás hatte sich damals emotional von den Schwaben verabschiedet: «Ihr habt an mich geglaubt, als es sonst keiner tat.» Seine Rückkehr kommentierte er nun mit den Worten: «Seit meiner ersten Zeit in Stuttgart hat sich der VfB enorm weiterentwickelt. Ich möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir auch die neuen Ziele erreichen und gemeinsam erfolgreich sein werden.»