Leihe nach Polen: Weißhaupt verlässt Freiburg erneut

Eigengewächs Noah Weißhaupt verlässt den SC Freiburg erneut und wechselt auf Leihbasis zu Legia Warschau. Der polnische Erstligist und Conference-League-Teilnehmer soll sich Medienberichten zufolge zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen gesichert haben. Weißhaupt kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.
Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Fußball-Bundesligist Freiburg den Offensivmann verliehen - an den FC St. Pauli. Beim polnischen Rekordmeister ist Fredi Bobic als «Head of Football Operations» tätig.
