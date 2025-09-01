Leihe nach Polen: Weißhaupt verlässt Freiburg erneut

Eigengewächs Noah Weißhaupt verlässt den SC Freiburg erneut und wechselt auf Leihbasis zu Legia Warschau. Der polnische Erstligist und Conference-League-Teilnehmer soll sich Medienberichten zufolge zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen gesichert haben. Weißhaupt kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.

Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Fußball-Bundesligist Freiburg den Offensivmann verliehen - an den FC St. Pauli. Beim polnischen Rekordmeister ist Fredi Bobic als «Head of Football Operations» tätig.