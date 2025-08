Im Wechselpoker: Woltemade beginnt bei VfB-Testspielsieg

Mit dem vom FC Bayern umworbenen Stürmer Nick Woltemade in der Startelf hat der VfB Stuttgart zum Abschluss seines Trainingslagers einen klaren Testspielsieg gefeiert. Der als wechselwillig geltende Torjäger kam beim 6:0 in den 120 Minuten gegen den FC Toulouse in der ersten Hälfte zum Einsatz. Woltemade machte in seiner Spielzeit von 45 Minuten zwar nicht als Torschütze auf sich aufmerksam, steuerte aber eine Vorlage bei.

Nach einem verlängerten Urlaub als Folge seiner Teilnahme an der U21-Europameisterschaft war der 23-Jährige erst Anfang der Woche ins Training eingestiegen. Erstmals in dieser Vorbereitung kam Woltemade nun für den DFB-Pokalsieger von Trainer Sebastian Hoeneß in einem Testspiel zum Einsatz.

Woltemade bereitet mit Undav Treffer von Führich vor

Der Transferpoker um ihn bestimmt bereits seit der U21-EM etliche Schlagzeilen in der Sommerpause der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben sollen Angebote für den Nationalstürmer abgelehnt haben. Mehrfach bekräftigte der VfB, mit Woltemade für die kommende Saison zu planen.

Das Testspiel in Heimstetten gegen Toulouse wurde am Ende des Trainingslagers am Tegernsee über zunächst zweimal 45 Minuten und anschließend noch über zweimal 15 Minuten ausgetragen. Woltemade war an der Kombination mit Nationalstürmer Deniz Undav beteiligt, die Chris Führich per Schlenzer zum zwischenzeitlichen 2:0 abschloss (33. Minute).

Zudem trafen Undav (10.), Verteidiger Jeff Chabot (60.), Lazar Jovanovic (101.) und Doppelpacker Ermedin Demirovic (106./120.) gegen den französischen Erstligisten.