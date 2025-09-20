Logo all-in.de
Fußball-Bundesliga: Hoffenheim empfängt den Meister, Heidenheim im Kellerduell

Fußball-Bundesliga

Hoffenheim empfängt den Meister, Heidenheim im Kellerduell

Die TSG Hoffenheim erwartet am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga Rekordmeister FC Bayern, der 1. FC Heidenheim will beim Hamburger SV die ersten Punkte holen. Der SC Freiburg tritt in Bremen an.
Von dpa
    Beim 0:4 in der vergangenen Saison liefen die Hoffenheimer den Bayern häufig nur hinterher.
    Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München vor einer schweren Aufgabe. Dennoch will die Mannschaft aus dem Kraichgau auch im Heimspiel gegen den Rekordmeister weiter punkten. Die TSG ist mit zwei Siegen in drei Spielen gut in die Saison gestartet.

    Für den SC Freiburg geht es bei Werder Bremen darum, nach dem ersten Saisonsieg zuletzt gegen den VfB Stuttgart nun auch auswärts erfolgreich zu sein. Der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim will im Kellerduell beim Vorletzten Hamburger SV am vierten Spieltag überhaupt die ersten Punkte in dieser Saison holen. Allerdings hat der FCH Personalprobleme in der Offensive. Auch diese beiden Partien beginnen am Samstag um 15.30 Uhr (Sky).

