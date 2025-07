FCH im zweiten Trainingslager - Wagner erhält Profivertrag

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat das Sturmtalent Yannik Wagner mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige aus dem Heidenheimer Nachwuchsleistungszentrum erhalte ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2029, teilte der Verein mit. Wagner habe sich in der bisherigen Saisonvorbereitung mit starken Leistungen empfohlen, erklärte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. «Er ist schnell, torgefährlich und bringt die richtige Mentalität mit.»

Wagner ist mit dem Profikader von Trainer Frank Schmidt am Mittwoch ins zweite Trainingslager des FCH nach Mils in Tirol gefahren. Dort bleibt die Mannschaft bis Sonntag. In einem Testspiel in Jenbach trifft die Mannschaft am Samstag (15.00 Uhr) auf den französischen Erstligisten Racing Straßburg.

Nicht dabei in Österreich sind Angreifer Marvin Pieringer, der nach einer Operation am Sprunggelenk noch in der Reha ist, und Torwart Frank Feller nach einem Außenbandriss am rechten Knie.