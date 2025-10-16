Backhaus-Einsatz bei Werder in Heidenheim weiter offen

Die Rückkehr von Mio Backhaus in das Tor des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ist weiterhin ungewiss. «Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Beide sind auch noch notwendig, um zu sehen, wie der Stand der Dinge ist», sagte Werder-Coach Horst Steffen vor dem Gastspiel der Bremer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim.

U21-Nationalkeeper Backhaus hatte die Liga-Spiele der Bremer bei Bayern München (0:4) und gegen den FC St. Pauli (1:0) wegen einer Schulterverletzung verpasst. Aufgrund der Blessur fehlte der 21-Jährige auch in den Begegnungen der DFB-Nachwuchsauswahl gegen Griechenland (2:3) und Nordirland (2:1). Als Ersatz stünde wieder der 23 Jahre alte Este Karl Hein zur Verfügung.

Bremen mit negativer Bilanz gegen Heidenheim

Gegen das Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim hat der Tabellenzwölfte aus Bremen eine negative Bilanz. In zehn Spielen gab es vier Niederlagen, drei Unentschieden und drei Siege. Zuletzt aber setzten sich die Bremer im Mai mit 4:1 an der Brenz durch.

Horst Steffen scheiterte dagegen mit der SV Elversberg in der Relegation an den Heidenheimern. Für den 56-Jährigen spielt das keine große Rolle mehr. Sicher denke er zuweilen an die beiden Begegnungen, «aber ich bin in der Aktualität unterwegs».