Fußball-Bundesliga: Ausfall: Heidenheims Conteh am Knie operiert

Fußball-Bundesliga

Ausfall: Heidenheims Conteh am Knie operiert

Offensivspieler Sirlord Conteh wird dem 1. FC Heidenheim vorerst fehlen. Wie lange, ist unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sirlord Conteh muss vorerst pausieren.
    Sirlord Conteh muss vorerst pausieren. Foto: Harry Langer/dpa

    Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss für unbestimmte Zeit auf Offensivkraft Sirlord Conteh verzichten. Der Flügelspieler wurde am Montag operiert, er hatte sich im Training in der vergangenen Woche eine Knieverletzung zugezogen.

    Der Fußball-Bundesligist teilte nun mit, dass es sich bei der Verletzung um einen Riss des Außenmeniskus am rechten Knie handele. Wie lange Conteh der Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt dadurch fehlen wird, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen.

