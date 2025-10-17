Logo all-in.de
Kinder reißen Auto-Embleme ab

Embleme verschwinden, Lack wird zerkratzt – und das alles von Kindern? Im Alb-Donau-Kreis rätselt die Polizei über das Motiv der jungen Täter.
    Elf Autos waren von den Taten betroffen. (Symbolbild)
    Elf Autos waren von den Taten betroffen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Zwei Kinder sollen im Alb-Donau-Kreis an mehreren Autos die Embleme abgerissen und gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei waren die Jungen im Alter von neun und zehn Jahren bereits im August in einem Wohngebiet in Amstetten unterwegs.

    An elf Autos sollen sie sich zu schaffen gemacht und dabei auch Lackkratzer verursacht haben. Bei einer Durchsuchung im Wohnhaus eines der Kinder fanden die Ermittler mehrere gestohlene Embleme verschiedener Automarken. Über die Art der Embleme machte die Polizei keine Angaben. Wie hoch der Schaden ist, steht bisher nicht fest. Ein Motiv der beiden Kinder nannte die Polizei auf Nachfrage bislang nicht.

