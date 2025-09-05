Logo all-in.de
Friedrichshafen: Kind fällt aus fahrendem Fahrzeug und wird verletzt

Friedrichshafen

Kind fällt aus fahrendem Fahrzeug und wird verletzt

Ein Vater setzt seine kleine Tochter auf die Fahrerbank eines dreirädrigen Kleintransporters. Dann öffnet sich die Tür.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Kleinkind ist aus einem Fahrzeug gefallen (Symbolbild)
    Ein Kleinkind ist aus einem Fahrzeug gefallen (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Kleinkind ist in Friedrichshafen aus einem Fahrzeug gefallen und von diesem verletzt worden. Der 49-jährige Vater habe seine Tochter, ohne sie anzuschnallen, auf die Fahrerbank seiner Ape – einem dreirädrigen Kleintransporter – gesetzt. Während der Fahrt soll sich die Tür aus bislang unbekanntem Grund geöffnet haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin sei das Kind herausgefallen und ihr Bein vom Fahrzeug überrollt worden. Das Kleinkind wurde nach bisherigen Informationen nur leicht verletzt. Es wurde in eine Klinik gebracht. Wie schnell der Vater am Donnerstag mit der Ape unterwegs war, blieb vorerst unklar.

