Feuer bei Motorrad-Reparatur – Jugendlicher schwer verbrannt

Beim Reparieren eines Motorrads in einem Keller in Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat sich Benzin entzündet, wodurch ein Jugendlicher schwere Verbrennungen erlitt. Der Jugendliche hatte nicht bemerkt, dass das Benzin aus dem Tank ausgelaufen war, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann habe er ein Feuerzeug betätigt und so den Brand verursacht.

Beim Versuch, die Flammen zu löschen, habe er sich die schweren Verbrennungen zugezogen. Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten die Flammen schließlich löschen, allerdings erlitten sie schwere Rauchgasvergiftungen. Der Jugendliche musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Die zwei Helfer kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Nach dem Vorfall am Mittwoch konnten alle Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurück.