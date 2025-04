Mega-Bauprojekt am Freizeitpark Tripsdrill! Jetzt ist klar, was dort entsteht

Der zweitälteste Freizeitpark in Deutschland erweitert sein Angebot. In den kommenden zwei Jahren will Tripsdrill in Cleebronn weitere Angebote für Gäste bauen.

Diese neuen Attraktionen werden in Tripsdrill gebaut

Wie der Erlebnispark Tripsdrill in einer Mitteilung bekannt gemacht hat, sollen vor dem Wildparadies mehrere neue Angebote entstehen. Die Bauarbeiten für das neue Areal finden auf einer rund 12.000 Quadratmeter großen Fläche statt. Der Freizeitpark wird sein bisheriges Angebot, das aus einem Freizeitpark, einem Wildpark und einem Resort für Übernachtungsgäste besteht, deutlich erweitern. Geplant sind folgende neue Attraktionen:

Erlebnisgastronomie im Stil eines Bauernhofs

Tagungsräume

Eine neue Rezeption

Schwimmbad mit Wellnessbereich für Übernachtungsgäste

Die neuen Attraktionen sollen sowohl Übernachtungsgästen, Besuchern des Parks als auch Gästen von außerhalb zur Verfügung stehen, meldet das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Großbaustelle beim Freizeitpark Tripsdrill: Das wird gebaut

Im Zentrum des Bauvorhabens stehe die Erlebnisgastronomie, so der Freizeitpark. Zusätzlich zu der Gastronomie sollen eine große Außenterrasse, eine Bar, eine Vinothek und ein traditioneller Tante-Emma-Laden auf dem neuen Gelände entstehen. Zusätzlich zur Gastronomie setzt der Freizeitpark auch den Bau von Tagungsräumen um. Diese sollen den Gästen einen Blick auf das Natur-Resort und den angrenzenden Wald bieten.

Mehr Service für Übernachtungsgäste will der Freizeitpark Tripsdrill auch für seine Übernachtungsgäste schaffen. Auf dem 12.000 Quadratmeter-Areal soll es eine neue Rezeption und ein Schwimmbad mit Wellnessbereich geben. Hierdurch möchte das Unternehmen attraktiv für Urlauber bleiben.

Zusätzlich zum geplanten Gastronomie- und Wellness-, bzw. Schwimmbadbereich entsteht auf der Baustelle auch ein Wasserspielplatz für Familien mit Kindern.

Tripsdrill: Neue Angeboten sollen 2027 fertig sein

Der Freizeitpark Tripsdrill plant, das Bauvorhaben innerhalb der nächsten zwei Jahre fertigzustellen. Somit könnten die Arbeiten an der Großbaustelle bis zum Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Besucher können den Freizeitpark Tripsdrill und den Wildpark weiterhin wie gewohnt besuchen, meldet das Unternehmen weiter. Die Bauarbeiten sollen den regulären Betrieb von Tripsdrill nicht beeinträchtigen.

Informationen zum Freizeitpark Tripsdrill Lage: Cleebronn im Landkreis Heilbronn Kategorie: Erlebnispark/Wildparadies/Natur-Resort Eröffnung: 1929 Fläche: Rund 77 Hektar Rund 100 Attraktionen Besucherzahl: Rund 880.000/Jahr Saisonbedingt bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter