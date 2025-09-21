Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Freizeit: Speerschleuder und Bogen: EM für prähistorische Jagdwaffen

Freizeit

Speerschleuder und Bogen: EM für prähistorische Jagdwaffen

Historisches Feeling in Bad Buchau: Wer trifft mit Speerschleuder oder Bogen ins Schwarze? Mit urzeitlichen Jagdwaffen wird eine Europameisterschaft ausgetragen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Freigelände des Federseemuseums in Bad Buchau ist der Austragungsort. (Archivbild)
    Das Freigelände des Federseemuseums in Bad Buchau ist der Austragungsort. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

    Eigens gebaute historische Bögen und Speere erleben an diesem Wochenende in Oberschwaben ein Comeback. Die Europameisterschaft der prähistorischen Jagdwaffen findet im Federseemuseum in Bad Buchau (Kreis Biberach) statt.

    Mitmachen darf jeder - von Profis bis hin zu Hobby-Schützen. Einzig wichtig: Pfeile und Speere müssen aus Naturmaterialien wie Holz, Knochen, Stein oder Geweih gefertigt sein. Über zwei Tage zeigen die Teilnehmer im Bogenschießen und im Speerschleudern ihr Können. Dabei müssen auf einem Parcours Ziele aus bis zu 26 Metern Entfernung getroffen werden.

    Das Federseemuseum ist ein archäologisches Freiluftmuseum. Zwei Pfahlbauten-Siedlungen wurden auf dem Freigelände des Museums rekonstruiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden