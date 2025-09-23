Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Flugverkehr: Stuttgarter Flughafen verliert Direktverbindung nach Paris

Flugverkehr

Stuttgarter Flughafen verliert Direktverbindung nach Paris

Vom Stuttgarter Flughafen direkt nach Paris fliegen. Das gehört demnächst der Vergangenheit an. Warum der Flughafen die Verbindung verliert und wann es so weit ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Stuttgarter Flughafen: Air France stellt Direktverbindung nach Paris ein. (Symbolbild)
    Stuttgarter Flughafen: Air France stellt Direktverbindung nach Paris ein. (Symbolbild) Foto: Christophe Ena/AP/dpa

    Flugreisende müssen demnächst auf die Direktverbindung von Stuttgart nach Paris verzichten. Die Fluggesellschaft Air France habe angekündigt, ihre Direktverbindung zum Ende des Winterflugplans 2025/26 einzustellen, teilte der Stuttgarter Flughafen mit. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

    Der Winterflugplan ende im kommenden Jahr Ende März, teilte eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage mit. Es handele sich um die einzige Direktverbindung vom Flughafen der Landeshauptstadt Baden-Württembergs in die Hauptstadt Frankreichs. Derzeit bediene Air France die Strecke zweimal täglich, teilte die Flughafensprecherin mit.

    Die Entscheidung der Airline folge einer umfassenden Analyse und spiegele die veränderten Marktbedingungen wider – insbesondere die zunehmende Attraktivität des Hochgeschwindigkeitszugs auf dieser Strecke als Alternative, hieß es laut Mitteilung des Flughafens. Mit dem ICE oder TGV ist es möglich, die Strecke von Stuttgart nach Paris in weniger als dreieinhalb Stunden zurückzulegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden