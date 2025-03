Fernreise ab dem Bodensee: Das ist der längste Flug vom Flughafen Friedrichshafen

Der Flughafen Friedrichshafen, auch Bodensee Airport genannt, ist der südlichste Verkehrsflughafen Deutschlands und liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Beliebt ist der Flughafen jedoch auch im Ausland. Urlauber aus Vorarlberg und der Ostschweiz nutzen den Flughafen gerne für Flüge in die Ferien.

Laut dem Sommerflugplan 2025 verkehren Maschinen regelmäßig zwischen dem Bodensee und insgesamt 14 Flugzielen. Die meisten davon liegen im Süden Europas. Allerdings gibt es auch zwei Verbindungen in den Norden und einen Flug zu einer außereuropäischen Destination.

Das ist der längste Flug ab dem Bodensee Airport in Friedrichshafen

Wer ab dem Sommerflugplan 2025 mit dem Flieger in die Sonne möchte, kann vom baden-württembergischen Bodensee-Ufer bis nach Ägypten fliegen. Der längste und auch weiteste Flug bringt Reisende vom Flughafen Friedrichshafen bis nach Hurghada in Ägypten. Die Verbindung Bodensee-Ägypten bedient die türkische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Antalya.

Die Flüge nach Hurghada starten am Flughafen Friedrichshafen ab dem 4. April jeweils am Freitag um 10:35 Uhr. Die Flugzeit für die rund 3.100 Kilometer lange Flugstrecke beträgt laut Flugplan rund 4:10 Stunden. Rückflüge von Hurghada nach Friedrichshafen finden ebenfalls am Samstag statt. Abflug von Hurghada zum Bodensee Airport ist allerdings bereits um 5 Uhr morgens. Die letzte Verbindung vom Bodensee bis nach Ägypten gibt es - nach aktuellem Stand - am 25. April 2025.

Zweitlängster Flug ab Friedrichshafen geht in die Türkei

Wer nach diesem Datum ab dem Bodensee Airport das Weite sucht, der kann ab Friedrichshafen auch nach Antalya fliegen. Flüge in die beliebte türkische Urlaubsregion gibt es an verschiedenen Tagen zwischen Anfang April und Anfang November mit Maschinen der Airlines Corendon und Freebird.

Diese Airlines fliegen ab dem Flughafen Friedrichshafen

Insgesamt fliegen zum Sommerflugplan zehn Fluggesellschaften ab dem Flughafen Friedrichshafen. Diese sind:

Aegean Airlines

Albastars

Avantiair

Condor

Corendon

Freebird

Wizz Air

Easyjet

Smartwings

Aviation

Zahlen und Infos zum Flughafen Friedrichshafen

Abkürzung nach IATA-Code: FDH

Betreiber: Flughafen Friedrichshafen GmbH

Passagierzahl 2023: 314.953

Eröffnung: 1913

Fläche: 150 Hektar

Länge der Landebahn: 2356 Meter

Lage: Am nordöstlichen Stadtrand von Friedrichshafen am Bodensee

Besonderheiten: südlichster Verkehrsflughafen Deutschlands

Internetseite: www.bodensee-airport.eu